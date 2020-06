Umbau in Chefetage von MPreis

Völs – In der Geschäftsführung der MPreis-Gruppe, des Marktführers im Tiroler Lebensmittelhandel mit Zen­trale in Völs, kommt es zu einer Veränderung. Geschäftsführer Sebastian Mölk will sich nach 14 Jahren im Familienunternehmen beruflich neu orientieren und verlässt mit Wirkung zum 30. Juni die Unternehmensleitung. „Sebastian Mölk hat in den letzten vier Jahren als Mitglied der Geschäftsführung des Traditionsbetriebs viel bewegt und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen“, wie MPreis bekannt gibt.