Schutzzone im Bereich Mentlvilla könnte bald kommen

Innsbruck – Drogendeals und -konsum auf offener Straße, Gruppen von betrunkenen Personen, Lärmbelästigung, einzelne tätliche Übergriffe, dazu diverse „Ordnungswidrigkeiten“: Anrainer rund um die Mentlvilla in Wilten beklagen seit rund zwei Jahren eine Vielzahl an Problemen.

Bei einem TT-Forum im Februar standen zwei konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Fokus: Caritas-Direktor Georg Schär­mer stellte eine Absiedlung des „Komfüdro“ (Kommunikationszentrum für Drogenabhängige) in Aussicht – aber nur, wenn ein oder zwei Ersatzstandorte gefunden werden können. Die Polizei wiederum kündigte an, die Einrichtung einer Schutzzone zu prüfen, wie sie in Innsbruck im Bereich Rapoldipark sowie rund um die Haltestelle Sillpark/König-Laurin-Straße bereits besteht. Doch dann kam Corona – und verzögerte diesen Prozess: Keine oder kaum Kinder am Schulweg oder auf den Spielplätzen, eingeschränkte Betreuung im Komfüdro, wenig Beschwerden – für eine mögliche Schutzzone fehlte so die Rechtfertigung.