Vier Regionen entwickeln den Südalpenraum

Bruneck, Hermagor, Lienz, Spittal a. d. D. – Seit letztem Jahr kooperieren Bruneck, Lienz, Spittal an der Drau und Hermagor in einem Städtenetzwerk. Eine Charta, also ein Regelwerk, wie eine gemeinsame Weiterentwicklung aufgenommen werden kann, haben die Verantwortlichen im September letzten Jahres auf Schloss Bruck unterzeichnet – die Tiroler Tageszeitung berichtete. In den nächsten Wochen geht die grenzüberschreitende Region „Süd Alpen Raum“ in die Öffentlichkeit. Live-Interviews, die im Internet übertragen und anschließend auf Youtube zugänglich gemacht werden, sollen mit der Zeit eine Informationssammlung für die Bevölkerung werden.