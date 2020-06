Ellmau, Innsbruck – Am Fuße des Wilden Kaisers gelegen, ein Mords-Trumm von Golfplatz vor der Haustüre und regelmäßig in Millionen Haushalten in Deutschland und Österreich mit dem „Bergdoktor“ zuhause: Ellmau hat Zugkraft, Ellmau ist bekannt. Vielleicht auch aus diesem Grund wurde gestern dort die erste Corona-Screeningstraße für Tourismusmitarbeiter im TVB Wilder Kaiser eingerichtet. Wie berichtet, ist der TVB eine von fünf Pilotregionen des Bundes.