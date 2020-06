Mikrobiologin Lass-Flörl im TT-Studio: “Mit dem Virus leben lernen“

Cornelia Lass-Flörl: Für mich war das wohl eine der spannendsten Zeiten meines Lebens. Es gab täglich etwas Neues. Dinge, die man am Montag gelernt hat, waren am Donnerstag vielleicht schon wieder alt. Das Ausmaß der Pandemie hat mich überrascht. Für Tirol bin ich fast stolz, dass wir das im Krankenhaus so gut hinbekommen haben. Ich hatte schlaflose Nächte, weil ich Angst hatte, vor allem vor Infektionen, die im Krankenhaus stattfinden, von Patient zu Patient oder von Patient zu Arzt. Das haben wir aber mit Bravour gemeistert.