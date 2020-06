Salzburger Festspiele: Keine „Covid fan tutte“

Salzburg – „Es ist Neues dabei und eine Zusammenfassung von dem, was wir für heuer geplant hatten.“ So umriss Intendant Markus Hinterhäuser das gestern präsentierte Programm der wegen Corona reduzierten Salzburger Festspiele 2020. Zwei Opern- und drei Sprechtheaterproduktionen sowie 53 Konzerte und etliche Rahmenveranstaltungen stehen von 1. bis 30. August auf dem Programm. Für die insgesamt 110 Aufführungen werden 80.000 Karten aufgelegt.

Aus dem ursprünglich angedachten Opernprogramm habe man Richard Strauss’ „Elektra“ mit Asmik Grigorian in der Titelrolle retten können, weil es ein Stück mit überschaubarer Dauer und überschaubarem Personaleinsatz sei, das ohne Pause aufgeführt werden könne, begründete Hinterhäuser, der überraschend auch eine Neuproduktion von Mozarts „Così fan tutte“ ankündigte. Auf Mozart habe man im Jubiläumsjahr auf keinen Fall verzichten wollen, so Hinterhäuser. Die Idee dazu sei sehr spontan entstanden, werde sehr reduziert realisiert. Christof Loy wird inszenieren, Joana Mallwitz dirigiert die Wiener Philharmoniker. Der Charakter der Salzburger „Così“ stehe in Beziehung zu dem, „was wir in den letzten Wochen erlebt haben“, sagt Markus Hinterhäuser. Eine „Covid fan tutte“ sei aber nicht zu erwarten.