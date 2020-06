Österreich mit Fortschritten im Kampf gegen Menschenhandel

Von einer Stichprobe von 178 Fällen wurden laut der Expertengruppe gegen Menschenhandel (GRETA) nur an 27 Personen Entschädigungen ausbezahlt. Zusätzliche Anstrengungen in diesem Bereich werden daher gefordert, darunter die Berücksichtigung von Beweismitteln, mittels derer die Leiden der Betroffenen und der finanzielle Gewinn aus der Ausbeutung im Strafverfahren festgestellt werden können. Eine weitere Empfehlung betrifft die Anhörung von Opfern und Zeugen ohne das Beisein der mutmaßlichen Ausbeuter.

Die Zahl der Verurteilungen wegen Menschenhandels ist in Österreich laut dem Europarat nach wie vor gering, besonders was den Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung von Arbeitskräften betrifft. Das Mandat der Arbeitsaufsichtsbeamten sollte erweitert werden, damit diese eine Vorreiterrolle bei dessen Verhinderung und der Identifizierung von Opfern spielen können, empfehlen die Experten.

Die Expertengruppe GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) gehört zum Europarat mit Sitz in Straßburg und überwacht die Umsetzung der Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels. 46 der 47 Mitgliedsländer des Europarates sowie das Nicht-Mitglied Weißrussland sind daran gebunden.