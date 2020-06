Die Polizei ist nach einer Corona-bedingten Auszeit derzeit dran, die Einrichtung einer Schutzzone rund um die Mentlvilla in Innsbruck zu prüfen. Wie berichtet, klagen Anrainer der Einrichtung für Menschen mit Suchterkrankung unter anderem über massive Lärmbelästigung und offenen Drogenkonsum. Für die Grünen ist die Einrichtung einer Schutzzone nicht die Lösung der Probleme. Es brauche viel mehr sozialpolitische Maßnahmen, sagt Gemeinderätin Zeliha Arslan. Sie verweist auf einen Ende Mai angenommenen Antrag, der die Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten von Sozialeinrichtungen auch außerhalb ihres unmittelbaren Einflussbereiches in den Einrichtungen vorschlägt. KO Renate Krammer-Stark nimmt zudem Vizebürgermeister Hannes Anzengruber in die Pflicht. „Wir erwarten uns, dass er sich seines Sozialressorts annimmt und mit der Sozialkoordinationsstelle Maßnahmen vorlegt, statt nur auf die Ergebnisse der Polizei zu warten. Was am Ende dabei herauskommt, ist ja genau die Vertreibung der KlientInnen, die die AnrainerInnen der Mentl­villa jetzt belastet.“