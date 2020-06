Geiz ist für Bauern in Tirol "nicht geil"

Der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK), NR Josef Hechenberger, hofft darauf, die lange geforderte verpflichtende Herkunftsbezeichnung sowie in einer gemeinsamen Agrarpolitik die notwendige Finanzierung sicherzustellen: „Geiz ist nicht geil. Die Globalisierung, die immer noch billigere Produkte verspricht ist nicht nur positiv zu sehen. Wir müssen die Arbeit unserer Bauern durch entsprechende Kennzeichnung sichtbar machen. Das ist auch ganz im Sinne der Qualität und Versorgungssicherheit von morgen.“

LK-Vize-Präsidentin Helga Brunschmid sieht die bäuerliche Arbeit breit gefächert. Neben dem Erhalt der Kulturlandschaft sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen auch während der Krisenzeit werden sowohl der Schutz der Artenvielfalt als auch die gesicherte Lebensmittelproduktion in die Waagschale für eine wertvolle und regionale Landwirtschaft geworfen.

Ich habe kein Verständnis dafür, dass in der Klinik holländisches Kalbfleisch verkocht wird, wenn wir unsere Kälber nach Spanien verkaufen müssen.

Das Land Tirol werde dazu angehalten in Großküchen auf heimische Erzeugnisse zurückzugreifen. „Wir werden dafür geprügelt, wenn wir unsere Kälber nach Spanien und Italien exportieren. Dem gegenüber ist in den letzten zehn Jahren der Import von Kalbfleisch um 70 Prozent gestiegen“, spricht Hechenberger Klartext. Qualität, Tierwohl und regionalwirtschaftliche Kreisläufe würden allesamt dafür sprechen, dass die Politik in ihrem Wirkungsbereich auf die Produkte heimischer Landwirtschaft zurückgreift, konkretisiert der LK-Präsident.