„Superhelden“ bekamen in Achenkirch und im Tannheimer Tal Nachlass

Grän/Haldensee, Achenkirch –Die Leistung jener Menschen im Land, die bei der Bewältigung der Corona-Pandemie an vorderster Front standen, hat Martina und Peter Schädle beeindruckt. Die beiden wollten deshalb ein Zeichen setzen – und sie haben sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Ihr Hotel Tyrol wurde zum „Superheldenhauptquartier“ ausgerufen. Das bekannte Vier-Sterne-Haus im Gräner Ortsteil Haldensee – Vater Walter Barbist, seines Zeichens TVB-Obmann des Tannheimer Tales, hatte gerade erst am 1. Mai an die nächste Generation übergeben – gab für Mitglieder systemrelevanter Berufe den Sonderpreis von 89 Euro inklusive Wellnessbenützung aus. „Normalerweise kostet eine Übernachtung bei uns zwischen 120 und 160 Euro“, erklärt Peter Schädle. Und weiter: „Meine Frau und ich wollten einfach unseren Dank für den Einsatz der letzten Wochen an Freiwillige und Menschen in systemrelevanten Berufen zum Ausdruck bringen.“