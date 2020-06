Trend zum Urlaub in der Heimat, Touristiker schöpfen Hoffnung

Innsbruck, Wien –Die Österreicher verbringen ihren Urlaub gerne am Strand. Italien, Kroatien, Spanien und Griechenland zählen hierzulande zu den Top-Urlaubsländern. Die Österreicher urlauben aber auch gerne im eigenen Heimatland – und angesichts der Corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Monate mit steigender Tendenz. Laut einer Umfrage im Auftrag der Bundesländer und der Österreich Werbung planen 61 Prozent der Befragten, die im Sommer auf Urlaub fahren wollen, diesen in Österreich zu verbringen. Auch die Österreichische Hoteliersvereinigung sieht bei den Österreichern trotz zunehmender Reisefreiheit eine deutlich höhere Nachfrage nach Urlaub im eigenen Land.

„Der Österreich-Urlaub ist eine neue Option“, schlussfolgerte Meinungsforscherin und Studienautorin Sophie Karmasin. Themen wie Regionalität und Sicherheit haben laut Umfrage durch die Coronavirus-Krise an Bedeutung gewonnen und könnten dem österreichischen Tourismus in die Hände spielen. Als Notlösung werde ein Österreich-Urlaub jedoch nicht gesehen, betonte Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Zum Umfragezeitpunkt Ende April fehlte vielen aber noch der „finale Anstoß“ zur Buchung. Die heimische Tourismusbranche will die neuen Kunden jedenfalls langfristig binden. „Neugäste zu begeisterten Stammgästen zu machen“, lautet die Devise, sagte Leo Bauernberger, Sprecher der Landestourismusorganisationen.

Auch die Zuversicht bei den Tourismusbetrieben steige, es gebe zunehmend Anfragen aus Ländern wie Tschechien und den Niederlanden. Bei den Hoteliers häufen sich außerdem die Anfragen zu Sicherheit und Hygienemaßnahmen, berichtete Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz. Positiv seien in diesem Zusammenhang die hohen Hygienestandards in Österreich. Zudem seien die Hoteliers bei Stornierungen zurzeit so kulant wie noch nie.