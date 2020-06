Sommerschule für rund 2200 Tiroler Schüler fixiert

Innsbruck –Im Gegensatz zu anderen Betreuungsangeboten ist die Sommerschule auf Schiene. Sie wird in den letzten beiden Augustwochen stattfinden. Laut Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier sollen rund 2200 Schüler von dem freiwilligen und kostenlosen Angebot Gebrauch machen. „Vergangenen Mittwoch haben wir die Einladung an die Eltern in 18 Sprachen verschickt“, so Gappmaier. Wer sind die Adressaten für dieses Angebot, das helfen soll, Bildungslücken durch die Corona-Krise zu verkleinern? Es handelt sich um außerordentliche Schüler (1641) und um Risikoschüler in Deutsch (geschätzte 500 Kinder). Österreichweit geht man von 42.000 Schülern aus, die die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Kenntnisse in Deutsch zu verbessern. „Es ist nicht vorgesehen, dass die Kinder normalen Unterricht mit Mathematik oder Englisch haben, es geht rein um die Verbesserung ihrer Deutschkompetenzen“, so Gappmaier.