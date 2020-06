Ibiza-Untersuchungsausschuss: Eine Soko und viele Dementis

Wien –Andreas Holzer tritt selbstbewusst auf. Am Beginn seiner Befragung durch den Ibiza-Untersuchungsausschuss des Nationalrats skizzierte der Polizist die Stationen seiner Ausbildungen und seiner Laufbahn, die ihn in den vergangenen zehn Jahren an die Spitze vieler Sonderkommissionen gebracht habe. Besonders stolz ist er darauf, dass die Mitglieder der nunmehrigen „Soko Tape“ am Abend des 20. April eine Speicherkarte mit dem Ibiza-Video sicherstellen konnten: „Das ist der größte Erfolg meiner Beamten.“