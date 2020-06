Netflix-Serie „Curon“: Südtiroler Geschichte als Mystery-Thriller

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Der Kirchturm im Reschensee ist als einziger steinerner Zeuge des Südtiroler Traumas übriggeblieben. Im Spätsommer 1950 mussten 150 Familien zusehen, wie ihr blühendes Dorf, die enteignete Heimat im Wasser versank. Aufgerollt hatte das von staatlicher Willkür und Profitdenken geprägte Montecatini-Stauseeprojekt in Graun sowie die Nachwehen bis in die Gegenwart 2018 zuletzt die Doku „Das versunkene Dorf“ von Georg Lembergh und Hansjörg Stecher auf beeindruckende Weise.

In nicht weniger beeindruckenderen Bildern erzählt nun mit „Curon“ (seit Mittwoch abrufbar) auch die erste Netflix-Serie, die hauptsächlich in Südtirol spielt, ihre Geschichte des Reschensees. Drehbuchautor Ezio Abbate schreibt dem aus der Wasserwüste ragenden Mahnmal von Graun (italienisch: „Curon“) jedoch einen Fluch ein.

📽 Trailer | „Curon“

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

In den sieben Episoden der ersten Staffel wird Graun zum Ort des Grauens: Für manche Bewohner von Curon ist der Turm nämlich nicht mehr nur Mahnmal, sondern vor allem Unheilsbringer. In Stunden voller Selbstzweifel hören sie die Glocken des Kirchturms läuten. Und dann heißt es wie in jedem guten Horrorfilm am besten nur mehr die Beine in die Hände nehmen: Die Glocken des Turms läuten nämlich das böse Ich der Hörenden herbei. Aus dem dunklen See steigt dann ein so genannter „Schatten“ empor. Bepackt mit einem einzigen Auftrag: das Leben seiner Opfer neu zu leben. Für die Hörenden geht das – Achtung Spoiler! – zumeist tödlich aus.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Aber zuerst zurück an den Anfang der Serie. Alles beginnt mit Anna Raina (Valeria Bilello), die aus Curon kommt, die Bergidylle aber mit 17, im Jahr 2003 in Richtung Mailand verlässt. Jetzt, das ist nochmal 17 Jahre später, kehrt Anna mit ihren Zwillingen Daria (Margherita Morchio) und Mauro (Federico) zu ihrem Vater (Luca Lionello) ins obere Vinschgau zurück; in dieses große, wohl einmal prächtige Hotel, in dem schon Kaiserin Sissi übernachtet haben soll. Inzwischen hat das Haus mehr von Stanley Kubriks „The Shining“ denn von Erholungsort: Eingebettet in dunkle Wälder hallt das Ächzen der alten Wände durch leere Zimmer, das Licht flackert unentwegt. Kurzum: Man ahnt Unheimliches.

57 von 79 Drehtagen wurden in Südtirol bestritten; „Curon“ (neu auf Netflix) erzählt die Geschichte eines mysteriösen Fluchs. © Loris T. Zambelli / Netflix

Den „üblichen Stromausfall“ sind die Bewohner Curons bereits gewohnt. Dass an den entscheidenden Stellen immer wieder mal der Strom ausbleibt ist schon fast ironisches Detail, sollte die Stromsicherheit mit dem Stausee-Projekt doch eigentlich gewährt sein. Aber in Curon liegt einiges im Argen. Die Familie Raina ist seit dem angeblichen Selbstmord von Annas Mutter zu meiden, aber auch ihr Gegenspieler, die Familie Asper, scheint (wortwörtlich) Leichen im Keller zu haben. „Curon“ bleibt mysteriös, auch die doch etwas eindimensional gezeichneten Figuren wissen zwar von der historischen Ungerechtigkeit, so ganz in reale Gegenwart reicht die Serie aber nicht. Viel zu spannend ist dieser unsägliche Fluch, das Ratespiel darum, wer noch echt ist, und wer schon zum Schatten wurde.

Weil der Fluch am liebsten die straft, die zweifeln, stehen die Jugendlichen mit ihren Träumen, sexuellen Experimenten und enttäuschten Lieben im Zentrums des Thrillers. „Curon“ zählt sich zum auf Streamingplattformen besonders erfolgreichen Teenie-Mystery-Genre, auf Netflix zählen dazu Serien wie „Riverdale“ oder das deutsche „Dark“.