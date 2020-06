76-Jähriger wurde in Kärnten Opfer einer Home Invasion

Ein 76-jähriger Mann ist am Donnerstag in seinem Einfamilienhaus in Bodensdorf am Ossiacher See (Gemeinde Steindorf, Bezirk Feldkirchen) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Männer im Alter von etwa 40 Jahren fesselten ihn im Keller des Hauses und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Täter waren am Vormittag auf der Flucht, eine Alarmfahndung lief.