60 Personen nach Corona-Sperrstunde in Wiener Lokal

In einem Lokal in Wien-Simmering sind in der Nacht auf Donnerstag rund 60 Gäste und mehrere Angestellte noch weit nach der Coronavirus-bedingten Sperrstunde von Magistrat und Polizei erwischt worden. Es hagelte 160 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. Ein Lokalgast - eine betrunkene Frau - wurde gegenüber den Beamten aggressiv und deshalb vorübergehend festgenommen.