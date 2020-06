Endlich dürfen auch die Kinder wieder zu Besuch kommen

Innsbruck — Die Zeit der strengen Reglementierungen und Besuchs­termine ist vorbei: Nachdem sich die Situation beruhigt hat, können in den Tiroler Altenheimen Besucher wieder ohne Voranmeldung zu ihren Angehörigen kommen. „Unsere Bewohner freuen sich vor allem, endlich wieder ihr­e Enkelkinder sehen zu dürfen", sagt Robert Kaufmann, Obmann der ARGE Tiroler Altenheime und Leiter des Sozialzentrums 'sZenzi in Zirl. Das war bisher gar nicht möglich, Kinder durften auch nicht die Besuchsräume betreten, in denen sich die Bewohner mit ihren Familienmitgliedern während der vergangenen Wochen unter strengen Auflagen treffen konnten.