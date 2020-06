Entscheidende Tage für Felipe und die schwarz-grüne Koalition in Tirol

Innsbruck – Für die ÖVP kommt ein Rücktritt von Landeshauptmann-Vize Josef Geisler nach seiner „Luder“-Beschimpfung nicht in Frage. Seine Entschuldigung wird anerkannt, die Entgleisung in einer Erklärung von Schwarz-Grün scharf verurteilt. Dass LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) nicht offensiv Geislers Rückzug fordert, sondern auch von Verzeihen spricht, sorgt parteiintern für Kritik. Der seit Monaten mit der Parteispitze im Clinch liegende Innsbrucker Gemeinderat Dejan Lukovic verlangt deshalb nicht nur Geislers Rücktritt, sondern auch jenen von Felipe.

Die ÖVP wird am Montag im Parteivorstand die Situation analysieren, Parteichef Platter erwartet sich stabile Verhältnisse in der Regierung. Bis Dienstag dürfte es diese jedenfalls beim Koalitionspartner nicht geben. Für Ingrid Felipe und Schwarz-Grün sind es entscheidende Tage. Intern wird von einem Stellvertreter-Krieg gesprochen, weil nicht mehr alle der Umweltreferentin wohlgesonnen sind. Felipe will freilich die kritischen Stimmen überzeugen, „es gab schon mehrere kritische Phasen in meiner politischen Karriere. Der offene Diskurs ist wichtig.“ Die Rücktrittsaufforderungen nehme sie natürlich ernst, „umso mehr geht es darum, unsere Entscheidungen noch einmal darzulegen“.