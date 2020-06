Corona-Zwangspause für Outlet Brenner ist vorbei

Innsbruck, Brenner – Wegen der Corona-Pandemie und auch wegen der geschlossenen Grenzen wurde das Outlet Center (OCB) direkt über der Staatsgrenze am Brenner nach einem starken Start ins Jahr mit plus 20 Prozent bei Besuchern und Umsätzen Anfang März geschlossen. Nach fast dreieinhalb Monaten Pause werde man am kommenden Montag (15. Juni) wieder aufsperren, kündigt Center-Manager Maximilian Wild an. „Da ist der Brenner bereits offen für Südtirol/Italien und die deutschen Kunden. Ab Dienstag, den 16. Juni, können dann auch unsere Kunden aus Nordtirol problemlos den Brenner passieren und ins Center kommen.“

Laut Wild haben das Center und die 70 Shops für die Wiedereröffnung am Montag alle nationalen Covid- Sicherheitsvorschriften und jene des Landes Südtirol bereits umgesetzt. In den letzten Wochen und Monaten seien auch viele Arbeiten und Hygienemaßnahmen im Center umgesetzt worden. Die Shop-Ausbauten für die Neueröffnung von Levis und die Vergrößerung von Tom Tailor seien abgeschlossen. Zudem öffne ein 1000 Quadratmeter großer Lebensmittelmarkt mit italienischen und Südtiroler Spezialitäten in Vorratspackungen zum Outlet-Preis, so Wild. „Das ist der erste Outlet Store für Food & Beverage in ganz Europa.“