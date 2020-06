Leuchtschilder und Innenfolierungen: Neuer Post-Auftritt aus Tirol

Innsbruck – An allen 1700 Standorten der österreichischen Post und ihrer Bank99 sorgte das Tiroler Unternehmen Lichthaus Haid für einen neuen Außenauftritt. „Wir haben für die Post neue Leuchtschilder gefertigt sowie zum Teil Innenfolierungen an den Schaltern und Scheiben angebracht“, schildern Helmut Haid und seine Tochter Veronika den Umfang dieses Großauftrages. So war das Lichthaus auch während der Corona-Krise voll ausgelastet. Das Leistungsspektrum der Firma reicht von Leuchtschriften und Beschriftungssystemen bis hin zur Neonschrift, die wieder im Kommen ist.

Natürlich haben die Tiroler auch Plexiglas-Abtrennungen für Theken und Kassen hergestellt sowie Plexiglasschilder. Einen Profit wollte das Familienunternehmen daraus in der Krise nicht schlagen. „Wir haben diese Artikel zu reduzierten Preisen geliefert und an gemeinnützige Vereine haben wir die Plexiglasschilder zum Teil verschenkt“, erzählt Helmut Haid.

Er setzte trotz Krise kürzlich einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Haid übergab die Firmenleitung nach 23 Jahren an seine 31-jährige Tochter. „Die Jugend muss rechtzeitig in Entscheidungen eingebunden werden. Das Schlimmste für eine Firma ist, wenn eine Generation übersprungen wird“, ist der Seniorchef überzeugt. Zukunft brauche neue, junge Gedanken. Die Tochter will ihren Vater trotzdem weiter einbinden: „Als Mutter von zwei Kindern ist es nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Da müssen wir zusammenhelfen.“

Haid beschäftigt in zwei Firmen, einer in Innsbruck und einer im Ausland, insgesamt 125 Mitarbeiter. Zuletzt wurde ein Jahresumsatz von zehn Millionen Euro erwirtschaftet.