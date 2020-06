Sautens pocht weiter auf „touristisches Ehegelöbnis“

Von Thomas Parth

Sautens – Gut ein Jahr ist es her, dass die Oppositionsliste aus dem Sautner Gemeinderat mit großem Brimborium ausgezogen ist. Doch anstatt einer politischen Kehrtwende leitete dieser Schachzug die De-facto-Alleinherrschaft von BM Manfred Köll ein, zumal zwei Oppositionelle ihren Rücktritt vom Rücktritt erklärten. Köll „regiert“ seitdem ohne erkennbaren Widerstand, weshalb es auch interessant ist, wohin er die 1600 Einwohnergemeinde im Ötztal steuert.

Ebenfalls ein Jahr hat die Abwicklung eines Erbfalles in Sautens gedauert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte durch einen Beschluss die Causa gütlich beendet werden. Die Gemeinde ersteht aus der Erbmasse 9600 Quadratmeter um 750.000 Euro. Daraus entstehen letztlich zehn Bauplätze, wie BM Manfred Köll informiert: „Die Bauplätze werden dringend benötigt. Außerdem weicht der Angerhof einem Wohnbauprojekt der Alpenländischen Heimstätte. Der gemeinnützige Wohnbauträger hat bereits mehrere Projekte bei uns abgewickelt und wird jetzt weitere 2000 Quadratmeter erwerben. Geplant sind etwa 15 bis 20 Wohneinheiten. Die Vertragsverhandlungen dazu sollen demnächst abgeschlossen werden, denn Wohnungen sind in Sautens, neben Baugründen, ebenfalls stark nachgefragt.“

Im Frühjahr 2021, so der Ablaufplan zum jetzigen Zeitpunkt, soll mit dem Abriss des Angerhofs begonnen werden, so Köll. Anschließend startet die Erschließung der Parzellen bis zum Hotel Daniel, welches ebenfalls gut 2000 Quadratmeter an Erweiterungsflächen zugesprochen bekommt.

Damit wird auch die „große Linie“ des Sautner Ortschefs erkennbar. Köll zollt nicht nur der Wohnraumnachfrage, sondern auch der „insgesamt positiven Tourismusgesinnung im Ort“ Tribut.

„Neben den engagierten Hoteliers im Ort sind es vor allem etliche kleinere Projekte, die am Tourismus im Ötztal teilhaben wollen. Es wurden in jüngster Zeit einige Ferienwohnungen genehmigt. Das einstige Café Alpenland behält ebenfalls seine touristische Nutzung und wird gerade mit einem neuen Konzept ausgebaut und auf Vordermann gebracht“, hebt Köll hervor.

Parallel dazu laufen seit 14 Jahren die Bemühungen, im Vorderötztal einen Golfplatz zu realisieren. Nicht zuletzt in der Hoffnung auf eine mögliche Bewilligung der Golfpläne wechselte vergangenes Jahr neben dem Hotel Ritzlerhof auch das Hotel Gisela am Ortseingang seinen Besitzer.

Für Letzteres hegt ein Bauträger aus Umhausen weitere Ausbaupläne touristischer Natur. „Ganz in das touristische Konzept der Gemeinde“, wie Köll betont, passen Pläne für vier Chalet-Häuser eines Sautner Bürgers. Hierfür bemühe man sich noch um die Zustimmung der Raumordnung des Landes.