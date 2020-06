Innsbruck –Corona-bedingt musste die heurige Skisaison vorzeitig beendet werden. Was die Infra­struktur betrifft, planen die Skigebietsbetreiber aber schon für die nächste Saison. Vor allem in den Gletscherskigebieten sind zahlreiche Vorhaben geplant. Erst am Freitag hat die Abteilung Umweltschutz festgestellt, dass die vom Landesumweltanwalt zur bestmöglichen Wahrung der Interessen der Natur geforderte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für einen neuen Speicherteich am Stubaier Gletscher nicht durchzuführen ist.