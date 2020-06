Corona macht Unterricht „tricky": Musikschulbesuch in Tirol kein Selbstläufer

Reutte, Imst, Wörgl – Abertausende Schüler und Schülerinnen besuchen Musikschulen in Tirol, allein in Reutte sind es 1400. Seit Corona sind die Unterrichtsformen durchaus „tricky“ geworden. Das Home-Office wurde zur Konzerthalle, Eltern waren viel näher am Unterricht, Griffe wurden via Skype geübt. Eine neue und teils anstrengende Erfahrung für Lehrer wie Schüler. Nach der Rückkehr in die Schulgebäude kehrt die Normalität noch nicht ganz zurück, man lebt und spielt unter besonderen Umständen. Bläser dürfen wegen Corona etwa nicht mehr zueinander ausgerichtet sein, Räume müssen wegen fliegender Aerosole mindestens 16 m² groß sein. Eigene Wasserkübel stehen bereit, um die Flüssigkeit einer Trompete abtropfen zu lassen. Klaviere müssen nach jeder Stunde gründlich desinfiziert werden. Eine dauernde Abstand/Nähe-Prozedur ist im Gange. Trotzdem sind alle froh, wieder in gewohnter Umgebung unterrichten zu können.