Polizei kontrolliert scharf: Motorrad-Club will Verbot im Außerfern verbieten

Reutte –Blauer Himmel, 25 Grad, Wochenende: normalerweise ideale Bedingungen für einen Motorradausflug ins Außerfern. Nicht so am Samstag – wie ein Lokalaugenschein zeigt, sind deutlich weniger Biker zwischen Gaichtpass und Hahntennjoch unterwegs. Gezählte sieben Motorräder parken am Vormittag auf der Passhöhe. „Sonst ist der Parkplatz voll“, weiß Hotelier Robert Heel aus Bach. Offenbar die Folg­e des Lärmfahrverbots, das seit Mittwoch gilt und Motorräder mit mehr als 95 Dezibel Standgeräusch betrifft.