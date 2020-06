Imst, Berlin –Wo ist Christina S.? Ist sie noch am Leben? Fast drei Jahre quälten und beschäftigten diese Fragen die Angehörigen und die Polizei. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Die mittlerweile 21-jährige Oberländerin ist in Berlin. Wie die Tiroler Tageszeitung in Erfahrung bringen konnte, dürfte S. wohlauf sein. Sie kündigte an, sich mit ihrer Familie in Verbindung zu setzen.