Die WSG steht immer wieder auf: Nach Sieg bei Admira wartet nun die Austria

Lindabrunn –Die 90 heißen Minuten unter glühender Sonne in der Südstadt hat WSG-Coach Thommy Silberberger bei seinem Comeback nach Motorradunfall ebenso gut überstanden wie die nächtliche „Ruhestörung“ von Sportmanager Stefan Köck, der im Nebenzimmer in der Sportschule Lindabrunn bei lautem Fernsehen vermutlich friedlich eingeschlafen ist.

„Wir haben immer betont, dass bei uns auch alle Spieler aus der zweiten Reihe funktionieren. Ein Riesenkompliment an alle. Einer wie Dino Kovacec war nach extrem langer Spielpause Sinnbild dafür“, spielte Köck auf den Kroaten an. Mit Felix Adjei (GHA) und Ione Cabrera (ESP) sind zwei andere Legionäre für das Austria-Match auch wieder ein Thema, Michael Svoboda kehrt in der Defensive nach abgesessener Gelb-Sperre ebenfalls zurück. Dafür fällt vermutlich Flo Rieder (Bänder­überdehnung) aus.