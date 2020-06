Klausur im Zeichen des Virus: Türkis-Grüne Koalition kommt im Alltag an

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Auf den ersten Blick läuft die Maschinerie der Bundesregierung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) kündigten am Samstag gemeinsam Zusatzzahlungen für Arbeitslose und eine Senkung der Lohnsteuer an. Seit Freitag ist die befristete Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie bekannt, gestern legte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) nach. Der Boden für die Regierungsklausur, die heute und morgen ohne große Inszenierung im Bundeskanzleramt in Wien über die Bühne geht, ist bereitet.

Der zweite Blick offenbart, dass Türkis-Grün im politischen Alltag ankommt. Am Anfang der Krise standen das „Koste es, was es wolle“ und das Versprechen, die finanziellen Folgen bestmöglich abzufedern. In den Umfragen hoben die Koalitionsparteien ab. Die ÖVP steuerte in Richtung 50 Prozent. Dieser Aufwärtstrend ist gebrochen. Der Meinungsforscher Peter Hajek weist im profil für die ÖVP noch immer 44 Prozent Zustimmung aus. Jede Partei wäre für diesen Wert bei einer Wahl dankbar. Im April waren es aber sogar 48 Prozent. Noch stärker pendeln sich die persönlichen Werte von Kurz nach unten ein: Von 55 Prozent Zustimmung in der Kanzlerfrage im April auf jetzt 41 Prozent.

Drei Monate nach Beginn der Krise zeigt sich, dass es einfacher war, das Land in den Lockdown zu schicken, als es hochzufahren. Zunehmend kommen Fehler und Schwächen an den Tag. Der Verfassungsgerichtshof prüft.

Aus der ÖVP-Klientel in der Wirtschaft mehren sich außerdem Beschwerden wegen der Hilfen. Zu wenig. Zu kompliziert. Zu spät. Die Opposition hat den Schulterschluss zur Bewältigung der Krise längst aufgekündigt.

Und abseits von Corona? Als die Krise im März ausbrach, hatten die beiden Parteien gerade begonnen, ihre Positionen im koalitionären Gefüge zu beziehen. Die Türkisen griffen in der ersten Reihe und in den Kabinetten auf ein Team zurück, dem Kurz schon seit seiner ersten Kanzlerschaft vertraut.

Inhaltlich ließ Kurz ohnehin keinen Zweifel daran, dass er auch in der Koalition mit den Grünen an seinen Leib- und Magenthemen Entlastung, Kampf gegen illegale Migration und Nulldefizit festhalten will. Erst das Virus brachte neue Prioritäten.

Die Grünen hingegen waren erst im Herbst in den Nationalrat zurückgekehrt – und zogen gleich in die Regierung ein. Sie brauchten Zeit, um ihre Stäbe wieder zu besetzen. Vor allem die Kür von Stefan Wallner zum Kabinettschef Koglers fiel auf. Sein Auftrag: grüne Positionen stärken.

Inhaltliche Differenzen – Aufnahme von Flüchtlingen, EU-Corona-Hilfen, Erbschaftssteuer – schiebt man in der ÖVP routiniert zur Seite. Empfindlicher getroffen hat die Türkisen die Entmachtung von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Justizministerin Alma Zadić hätte den Koalitionspartner zumindest vorab informieren müssen, schimpfen sie. Pilnacek war für sie ein wichtiger Mann. Er ist persönlich gut vernetzt und saß bei allen Reformen im Justizbereich am Tisch.

Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss kann Unruhe bringen. Nächste Woche sind Kurz und der von der ÖVP eingesetzte Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, als Zeugen geladen: für die Grünen eine Gratwanderung zwischen Loyalität und Kritik an Türkis-Blau.

„Natürlich knirscht es manchmal“, heißt es in Koalitionskreisen. Kurz und Kogler verstünden sich aber gut, wird beteuert. Sie könnten Probleme rasch bereinigen.