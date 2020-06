Enteignungen gehen schneller, als man glaubt

Zuständig ist die Abteilung Verkehrs- und Seilbahnrecht der Tiroler Landesregierung. Gudrun Reyman leitet die aktuelle Verhandlung. Sie weiß: Enteignungsverfahren sind in Tirol zwar nicht die Regel, aber selten sind sie auch nicht. „Nur in 80 Prozent aller Verfahren, die Grundabtretungen betreffen, sind gleich alle Eigentümer einverstanden“, sagt Reyman. So kommt es pro Jahr zu zwei bis fünf Enteignungsverfahren im Tiroler Straßen- oder Eisenbahnwesen. Das ist dann der Fall, wenn alles Bemühen um eine gütliche Einigung nichts nützt. Finanzielle Entschädigung bekommt der Grundeigentümer in jedem Fall. Die Höhe wird von einem Sachverständigen berechnet.