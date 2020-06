Miliz bleibt im Einsatz: Fokus auf Migration

Innsbruck –Die erstmalige Mobilmachung der Miliz in Österreich ist untrennbar mit der Bewältigung der Covid-Krise verknüpft. Ohne Corona hätte es diesen in der Zweiten Republik einmaligen Akt nicht gegeben. Auch in Tirol wurde eine Miliz-Kompanie in den Dienst gestellt. Im Vorfeld wurde das Aufgabenfeld klar umrissen. Die Miliz sollte sowohl sicherheitspolizeiliche als auch gesundheitspolizeiliche Assistenzeinsätze absolvieren. Letzteres im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörden. Also auch das Corona-bedingte Fiebermessen. So wurde es kommuniziert.