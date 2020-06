NEOS plädieren für mehr Innovation beim Wohnbau

Innsbruck –In der Stadt Innsbruck herrscht bekanntlich ein Mangel an leistbaren Wohnungen, die Mietpreise explodieren. Die politische Antwort auf dieses Problem ist eine weitere Verdichtung mit dem Bau von Sozialwohnungen. Und so ist die Stadt Innsbruck ständig auf der Suche nach neuen Bebauungsflächen. Entwickelt werden soll in naher Zukunft unter anderem das Gebiet westlich des Tivoli­stadions, in der Stadtplanung läuft das Gebiet unter dem Namen „Pradl Süd“. Ein städtebaulicher Wettbewerb für das Areal steht bereits vor der Ausschreibung.