Touristiker auf Werbetour: Eine Sommerfrische in Kitzbühel

Kitzbühel, München –Glasklares Wasser vor majestätischen Bergzügen, saftig grüne Almweiden und frische Berg­luft: So präsentiert sich die #SOMMERFRISCHE-Kampagne von Kitzbühel Tourismus, die am Montag im Bayerischen Hof in München vorgestellt worden ist.

Die gelebte Tradition präsentiert sich in den typischen Bräuchen und der Handwerkskunst sowie in den von Alfons Walde inspirierten Häuserfassaden in der 750 Jahre alten Kitzbüheler Innenstadt. Präsidentin Signe Reisch betonte die Wertigkeit von Gewachsenem, denn „mit dem Tourismus ist es wie mit der Gesundheit: Man merkt erst, wie wichtig dieser ist, wenn er nicht mehr in gewohntem Ausmaß ist.“ In dieser besonderen Zeit habe sich Kitzbühel Tourismus auf die manifestierten Stärken der Region besonnen: Die Landmarks Kitzbüheler Horn und der legendäre Hahnenkamm sowie die wichtigsten Urlaubsmotive Naturerlebnis und Wasser wurden in ein ausdrucksstarkes Sujet für die Bewerbung „gepackt“. Einesdavon lädt auf einer Größe von 120 Quadratmeter noch bis Juli am Stachus zur Sommerfrische in die Gamsstadt.