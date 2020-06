James-Joyce-Fans feiern „Bloomsday“ wegen Corona online

Fans des Romans „Ulysses“ von James Joyce feiern morgen wieder den „Bloomsday“. In dem epochalen Roman beschrieb der irische Schriftsteller auf mehr als 1.000 Seiten einen Tag, nämlich den 16. Juni 1904, im Leben des Anzeigenakquisiteurs Leopold Bloom in Dublin. Dort folgen jedes Jahr am Jahrestag tausende Fans den Spuren von Leopold Bloom, heuer wird er wegen der Corona-Pandemie online begangen.