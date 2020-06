Prozess um Mord an Politiker Lübcke hat begonnen

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat in Deutschland der Prozess um den Mord an dem CDU-Politiker und Spitzenbeamten Walter Lübcke begonnen. Als mutmaßlicher Haupttäter ist der 46-jährige Stephan E. angeklagt. Er soll den Regierungspräsidenten des nordhessischen Bezirks Kassel in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet haben.