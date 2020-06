Auch im Urlaub Abstand halten: „Virus vermehrt sich ständig“

Österreich öffnet seine Grenzen zu 31 Ländern — rechnen Sie dadurch mit einer Zunahme der Infektionen?

Günter Weiss: Durch vermehrte Reisetätigkeit wird mit mehr Infektionen zu rechnen sein. Reisen war ja auch ein wichtiger Faktor zur Verbreitung der Pandemie.

Wie kann man sich im Urlaub vor dem Covid-19-Virus schützen? Sollte man vielleicht das Hotelzimmer extra desinfizieren?

Weiss: Das Zimmer zu desinfizieren macht keinen Sinn. Die Übertragung des Virus erfolgt hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion. Wichtig ist, auch im Urlaub Abstand zu halten und die Handhygiene einzuhalten. Es bleibt auch im Urlaub dabei: Wenn man 15 Minuten mit einem Infizierten engen Kontakt hat, steigt das Risiko für eine Infektion.

Wie soll man sich im Flugzeug schützen?

Weiss: Fluggesellschaften sagen, die Luft in Flugzeugen werde gefiltert wie auf der Intensivstation. Ich bin aber kein Techniker und kann das nicht bestätigen. Die Maskenpflicht senkt das Übertragungsrisiko — inwieweit, ist unklar.

In Peking kommt es derzeit offenbar zu einer zweiten Welle an Infektionen mit einem mutierten Virus. Müssen wir fürchten, dass uns das in zwei Monaten (Anm.: China war Europa in der Ausbreitung des Coronavirus rund zwei Monate voraus) auch bevorsteht?

Weiss: Das kann man nicht sagen. Das Virus ist auf der Welt noch vorhanden und vermehrt sich ständig. Dabei kommt es auch zu einer Änderung der Erbinformation. Auch die Virusstämme in Österreich haben kleine genetische Unterschiede. Wie das Virus sich verändert, wird beobachtet und überwacht. Wichtig ist zu erfahren, wird es aggressiver, weniger aggressiv und vor allem: Lösen die verschiedenen Virentypen verschiedene Krankheitsbilder aus? Ich denke, dass uns das Virus auch im Herbst noch stark beschäftigen wird.

Das Virus verbreitete sich im Winter sehr gut in Skihütten, jetzt in Wohnheimen von Leiharbeitern. Was kann man tun, wenn man sehr beengt wohnt?

Weiss: Wichtig ist: lüften, regelmäßig Hände waschen und möglichst einen Meter Abstand einhalten. Leiharbeiter haben meist auch nicht den besten Gesundheitszustand und gehen kaum zum Arzt bzw. krank arbeiten, wodurch dann die Infektion verbreitet wird. Was die Corona-Pandemie aber bei uns allen verändert haben sollte: Wer Symptome hat, muss den Hausarzt informieren und innerhalb von 24 Stunden getestet werden. So kann die Verbreitung des Virus aufgehalten und Kontaktpersonen verständigt werden. Bei einer Zunahme von Infektionen müssen stufenweise Maßnahmen gesetzt werden. Im März haben wir zu wenig über das Virus gewusst, das Herunterfahren war richtig. Wir haben nicht gewusst, wie groß der Eisberg an Infizierten ist. Jetzt muss im Sommer evaluiert werden, welche Maßnahmen am effektivsten waren und welche weniger geholfen haben. Danach sollte es einen Plan geben.