Historiker Jürgen Zimmerer „Sehgewohnheiten radikal brechen“

Jürgen Zimmerer ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg und leitet den dortigen Projektverbund „Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe“.

Zimmerer: In Berlin wird gerade ein koloniales Denkmal fertiggestellt, nämlich das Hohenzollern-Stadtschloss mit dem Humboldt-Forum. Erst vor drei Wochen wurde das Kreuz auf die Kuppel montiert, das in diesem Fall auch für die Missionierung der Welt und damit eine der zentralen Legitimationsideologien des Kolonialismus steht. Und da war mein Vorschlag, dass man über die Fassaden Stacheldraht zieht, der auch auf die Konzentrationslager und den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama (im damaligen Deutsch-Südwestafrika, Anm.) verweist.