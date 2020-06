Innsbruck – Dass auch mit der Lockerung der Maßnahmen rund um Corona vieles anders bleibt, war allen klar. Abstand halten und Hygieneregeln einhalten wird in den nächsten Monaten vielerorts, vor allem innerhalb von vier Wänden, ein großes Thema sein. Nicht zuletzt deshalb hat das Land an alle Kinderbetreuungseinrichtungen ein Schreiben mit dem Titel „Grundsätzliche Empfehlungen zu Corona in Kinderbetreuungseinrichtungen“ ausgeschickt.