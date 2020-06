Wiederaufbau nach Pandemie: Europas Landezone bekannt, Termin nicht

Brüssel – Niemand erwartet ernsthaft, dass es auf dem EU-Gipfel am Freitag bereits eine Einigung auf das Wiederaufbauprogramm nach der Pandemie und auf den mehrjährigen Finanzrahmen der EU gibt. Der Sinn der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs liege vielmehr in einem ersten direkten Austausch, seit die Kommission Ende Mai ihren Entwurf vorgelegt hat. Dieser Austausch sei notwendig, um in den Verhandlungen über das 1,85 Billionen Euro schwere Paket voranzukommen. Das sagte Janis Emmanouilidis, Directo­r of Studies bei der Brüsseler Denkfabrik „European Policy Centre“, der TT.