Türkei startet neue Operation gegen PKK im Nordirak

Die Türkei hat im Nordirak einen groß angelegten Einsatz gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begonnen. Die „heldenhaften Kommandos sind in Haftanin“, schrieb das Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Twitter. Sie würden unter anderem von Kampfdrohnen und Helikoptern unterstützt. Als Haftanin bezeichnet die Türkei eine Grenzregion im Nordirak.

Der Staatssender TRT meldete, Hunderte Soldaten seien am frühen Mittwochmorgen von der Türkei aus, unter anderem mit Helikoptern, auf irakisches Gebiet gebracht worden. Die Operation „Tigerkralle“ sei nach Beschuss der PKK und „anderer Terroristen“ auf türkische Stellungen gestartet worden, teilte das Ministerium in Ankara weiter mit. Die Türkei übe ihr legitimes Recht auf Selbstverteidigung aus. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, mit Artilleriefeuer seien mehr als 150 Ziele beschossen worden. Eine Reaktion der kurdischen Regionalregierung im Nordirak lag zunächst nicht vor.

Die PKK hat in den nordirakischen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier. Sie gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.

In den letzten Wochen hatte die Türkei ihre Militäreinsätze gegen die PKK in der Südosttürkei verschärft und auch immer wieder Ziele im Nordirak bombardiert. Erst Montagfrüh hatte die türkische Luftwaffe schwere Angriffe im Nordirak geflogen. Dieser „Adlerkralle“ genannte Einsatz richtete sich unter anderem gegen Ziele in den Kandil-Bergen und in Sinjar.