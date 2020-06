Ausgeschlossener Yeboah erntet Verständnis, die Schiedsrichter nicht

Lindabrunn, Wattens – Wenn sich der Abstiegskampf zuspitzt, liegen die Nerven oft blank. Frag nach bei Kelvin Yeboah, der sich bei der Wattener 0:1-Niederlage bei der Wiener Austria zu einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit provozieren ließ – und nun wohl zwei Spiele fehlen wird. „Leider hat er sich dazu hinreißen lassen. Man hätte aber auch etwas Fingerspitzengefühl walten lassen können, denn Kelvin wurde über 90 Minuten gejagt“, meinte Trainer Thomas Silberberger. „Da hab’ ich schon ein bisschen Verständnis für ihn.“

Auch der Trainer selbst verlor am Spielfeldrand das ein oder andere Mal die Contenance. Und das lag in erster Linie an Schiedsrichter Alan Kijas, der übrigens als die herausragende rot-weiß-rote Schiri-Aktie gilt. „Die Schiri-Leistung war unter aller Kritik“, schimpfte Silberberger. Schon nach wenigen Sekunden hatten die Unparteiischen den enteilten Kelvin Yeboah fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffen. „Außerdem hätte der Madl (Austria-Verteidiger Michae­l) vom Platz gestellt werden müssen.“ Ganz allgemein hadert Silberberger mit den Referees: „Und wenn wir im Tivoli spielen, werden wir auch noch von einem Tiroler heruntergepfiffen.“ Damit meint der Wörgler Andreas Heiss, der beim 1:1 gegen die Burgenländer unter anderem Michael Svoboda vom Platz gestellt und ein Wattener Tor zu Unrecht aberkannt hatte.