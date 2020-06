Landesgedächtnisstiftung übernimmt Sanierung alter Volieren bei Villa Blanka

Innsbruck – Förderungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro für den Erhalt des baukulturellen Erbes in Tirol hat das Kuratorium der Landesgedächtnisstiftung unter Vorsitz von Herwig van Staa am Dienstag beschlossen. Unterstützt werden damit 61 Vorhaben im ganzen Land – von der Renovierung des barocken Gartenhauses im Stift Stams über Sanierungsarbeiten an der Kronburg bei Zams oder Burg Ehrenberg in Reutte bis zur Burg Heinfels in Osttirol. Auch Zeughaus, Tirol Panorama und Ferdinandeum ­profitieren.