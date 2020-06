Faires Handeln in der Schule: HAK Lienz erhielt Zertifikat

Vorreiter in der Stadt war zweifellos die Neue Mittelschule Egger-Lienz. Inzwischen besuchen ehemalige NMS-Schüler die 4. Klasse der Handelsakademie. „Sie sind Teil jenes Teams an unserer Schule, das Schülern und Lehrern die Möglichkeiten weltweit fairen Handelns aufzeigt“, erklärt der Schulleiter Josef Pretis. Herzstück ist ein rein mechanischer Münzautomat in einem Pausenraum, den Freiwillige des Weltladens regelmäßig mit haltbaren kleinen Snacks füllen. „Dass wir als kaufmännische Schule den Aspekt der Nachhaltigkeit so praktisch aufnehmen können, zeigt auch einen Wandel in der Wirtschaft und freut mich persönlich sehr“, meint der Direktor. Über den Kauf eines Päckchens Nüsse oder einer Schokolade im „Fairomat“ könne man allein durch seine Produktwahl den Produktlieferanten fair für seine Arbeit entlohnen, sei es nun der Bauer in Indien, in Afrik­a oder in Lateinamerika. Die weltweiten wirtschaftlichen Zusammenhänge ließen sich im Kleinen leichter begreifen. „Die fair gehandelte Schokolade lädt also nicht nur zum Genießen, sondern auch zum Nachdenken und Begreifen ein“, ist Pretis überzeugt. Im Berufsleben seien weltweites Denken und bewusstes lokales Handeln heute selbstverständlich. Schon seit einigen Jahren trugen Lehrer der Handelsakademie das Vorhaben „Fairtrade-Schule“ mit sich herum, berichtet Pretis. Da der Gemeinderat im Vorjahr Lienz zur Fairtrade-Stadt erklärte und an den Fridays-for-Future-Kundgebungen regelmäßig Hunderte junge Menschen in der Innenstadt teilnahmen, sei es Zeit für ein Zeichen gewesen. (bcp)