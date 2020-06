TVB Kitzbüheler Alpen Brixental stellt Weichen für digitale Zukunft

Hopfgarten i. Br. – Auch wenn der Urlaub weiterhin ein reales Erlebnis bleiben wird, der Weg zum perfekten Aufenthalt führt immer öfter über digital­e Pfade. „Wir haben als Tourismus­verbände jede Menge Daten, von Kunden, den Betrieben, Seilbahnen und so weiter, doch wir haben sie bisher zu wenig genützt. Wir wollen sie nun so aufarbeiten, dass dadurch dem Gast und unseren Vermietern und Hoteliers ein möglichst großer Nutzen entsteht“, schildert Stephan Bannach vom TVB Kitzbüheler Alpen Brixental gestern bei einer Presse­konferenz.

Bannach leitet die Grupp­e, welche sich um die Digitalisierung kümmert und aus Mitarbeitern aller vier Kitzbüheler-Alpen-Verbände besteht. Bereits 2018 wurde das Vorhaben gestartet und vom Land als Vorzeigeprojekt unterstützt. Als Erstes wurde nun die neue Homepage der vier Verbände präsentiert. Auf der Homepage können Gäste ab sofort grenzenlos unterwegs sein. „Es wird kein Wanderweg mehr abgeschnitten, keine Information mehr ausgeblendet, nur weil sie in der Nachbarregion stattfindet. Wir haben uns konsequent in die Perspektive des Urlaubers hineinversetzt – der will seine Ferien genießen, und dabei stören regionale Grenzziehungen ganz einfach“, sagt Bannach. Neu ist auch der „MyKitzAlps“-Bereich auf der Internetseite. Hier kann der Gast seinen Urlaub individuell und passwortgeschützt auch langfristig planen und verwalten.