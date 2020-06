Sölden, Spiss – Spektakuläres bekamen am vergangenen Sonntag und dem gestrigen Mittwoch die Schaulustigen an der Timmelsjochstraße auf Südtiroler Seite zu sehen: Drei Lkw mit Anhänger zogen langsam die Straße hinauf, zwängten sich durch die Tunnels und krochen um die zahlreichen engen Kehren. „Normalerweise bringen wir die Schafe über die Ötztal-Bundes­straße hinauf – aber die Gurglerstraße ist ja mindestens zwei Monate gesperrt“, erklärt der Transportunternehmer Martin Wegscheider aus Tulfes. An Bord der zwei Transportfahrten waren insgesamt über 1000 Schafe aus Mieming, Polling und Oberperfuß.