Neuer Corona-Ausbruch in China nicht durch Lachs, sondern Verkäufer

Innsbruck – China kämpft, wie berichtet, mit einem neuen Corona-Ausbruch. Das Virus – nachgewiesen auf Schneidbrettern am Xinfadi-Markt in Peking – wurde angeblich durch norwegischen Lachs importiert.

Cornelia Lass-Flörl, Direktorin des Departments für Hygiene und Mikrobiologie an der Med-Uni Innsbruck, kann dem keinen Glauben schenken. „Das ist sehr unwahrscheinlich. Für mich kommt der Lachs als Infektionsursache nicht in Frage. Es gibt bisher keinen Nachweis, dass Corona über Lebensmittel oder über Verpackungen übertragen werden kann. Dass die großen Supermarktketten wie Carrefour die Lachsprodukte aus den Regalen genommen haben, war vielleicht ein Schnellschuss aus Panik.“ So wie von China der Sachverhalt publiziert werde, müsste das Virus von einem Covid-positiven Menschen – in diesem Fall die Arbeiter in der Lachsfabrik – auf den Lachs übergesprungen sein und danach wieder einen Menschen infiziert haben. „Diese Möglichkeit schließe ich derzeit persönlich aus. Aktuelle Studien zeigen, dass Coronaviren bei Säugetieren vorkommen, nicht aber bei Fischen.“