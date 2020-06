Felix Mitterer will „Piefke-Saga 5“ im März 2021 drehen

Felix Mitterer hat den März 2021 als seinen Wunsch-Drehtermin für den fünften Teil der „Piefke-Saga“ genannt. Ob in Ischgl gedreht wird, das ihn durch die dortigen Vorkommnisse in der Corona-Krise zur Saga-Fortsetzung inspiriert hat, ist für Mitterer hingegen noch offen. „Ich werde noch mit den Leuten vor Ort reden“, erklärte er am Mittwoch gegenüber der APA in Innsbruck.