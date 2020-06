Innenstädte ohne Autos sind im Vormarsch

Ein Blick über die Grenzen zeigt: Viele europäische Großstädte stellen Überlegungen an, wie sie ihre Zentren lebenswerter, die Luft besser und den Verkehrsstaus den Garaus machen könnten. Lösungsansätze reichen von neuen Fußgängerzonen über mehr Radwege sowie weniger oder gar keine Autostellplätze bis zur City-Maut, oder ein Mix aus allem. Viele sind noch in Diskussion oder im Erprobungsstadium.

Die deutsche Hauptstadt Berlin hat noch kein fertiges Konzept für eine autofreie Innenstadt in der Schublade. Zunächst wird ein Teil der Friedrichstraße im Stadtteil Mitte ab diesem Sommer für rund fünf Monate für Autos gesperrt. Auch ein verkehrsberuhigter Bereich am Checkpoint Charlie wird eingerichtet. Das Projekt könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen.

Auch die Stadtverantwortlichen in München tüfteln erst an einem Masterplan. Ziel sei, in der Altstadt den Autoverkehr zu reduzieren, um mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen. Erste Maßnahmen sind neue Fußgängerzonen und der Ausbau von Radabstellanlagen sowie neue Parkregeln mit gestiegenen Gebühren gegen Dauerparken.

Innerhalb Österreichs ist Wien nicht die einzige Stadt, in der Autos im Zentrum nicht mehr gern gesehen sind. In Salzburg gab es 1990 eine Art Verbot für vier Jahre – ein Comeback scheint aber unrealistisch. In Linz wird ab 15. Juli zumindest der Hauptplatz autobefreit. In Graz werden eine Erweiterung der innerstädtischen Fußgängerzone sowie zusätzliche Maßnahmen der Verkehrsberuhigung diskutiert. In Eisenstadt ist die Innenstadt seit 30 Jahren schon eine Fußgängerzone, in Klagenfurt gibt es derzeit keine konkreten Pläne. Und Innsbruck? Die Altstadt ist ohnehin bereits autofrei, darüber hinaus setze man sukzessive auf Verkehrsberuhigung, heißt es aus dem Ressort der zuständigen (grünen) Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl. (APA, car)