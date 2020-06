18 Sicherheitskräfte bei Gefechten in Afghanistan getötet

Bei zwei Angriffen der radikalislamischen Taliban auf Kontrollpunkte in Afghanistan sind am Mittwoch mindestens 18 Angehörige der Sicherheitsbehörden getötet worden. Vor Sonnenaufgang hätten Aufständische einen Kontrollpunkt im Norden des Landes angegriffen und dabei zwölf Sicherheitskräfte getötet, teilte der Sprecher des Gouverneurs der betroffenen Provinz am Mittwoch mit.