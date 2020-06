Inzing, Innsbruck, Ehrwald – Ein missverstandenes Meldeformular aus dem Innsbrucker Landhaus, das in den letzten Tagen in den Tiroler Gemeindestuben eingetroffen ist, sorgt dafür, dass zumindest eine Bergfeuer-Gruppe am morgigen Samstag sicher kein Herz-Jesu-Feuer entzünden wird. Dabei war alles schon vorbereitet: 300 Wachsfackeln und 40 Leute rund um die Bergwacht Inzing standen bereit, um – wie überall in Tirol – die Berge zum Leuchten zu bringen.