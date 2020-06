Land fördert Herdenschutz, Tiroler Schafbauern skeptisch

Von Helmut Wenzel

Innsbruck – Die Almsaison ist noch jung. Dennoch haben Wölfe beachtliche Beute gemacht: In Tirol gehen bisher 28 tote Schafe auf das Konto von Meister Isegrim, der in der EU hohen Schutzstatus genießt. Allein die Schafbauern in Serfaus beklagen 22 gerissene Herdentiere.

Wie LHStv. Josef Geisler am Donnerstag mitteilte, stellt das Land heuer 500.000 Euro und 2021 nochmals den gleichen Förderbeitrag – vorbehaltlich Landtagsbeschluss – für diverse Herdenschutzmaßnahmen zur Verfügung. Die Geldmittel sollen in Fachberatungen sowie Elektrozäune, Hirten und Hunde investiert werden. Die Richtlinien dazu seien in Ausarbeitung.

„Die Almwirtschaft hat in Tirol hohen Stellenwert, auch für den Tourismus und die Biodiversität“, hob Geisler hervor. „Wir müssen alles tun, um die Beweidung auch durch Schafe und Ziegen sicherzustellen.“ Dass das Thema Wolf polarisiere, sei ihm klar. Zudem zeige eine Machbarkeitsstudie aus dem Vorjahr, dass Herdenschutz in hochalpinen und stark frequentierten Almregionen nur bedingt umsetzbar sei. Laut Studie fallen Kosten von bis zu 80 Euro pro Schaf an und der Arbeitsaufwand sei groß. Zum Vergleich: Bei Versteigerungen würden Preise zwischen 250 und 350 für ein ausgewachsenes Schaf erzielt.

Bei den Oberländer Schafbauern und auch Jagdfunktionären ist oft nur eine „Problemlösung“ zu hören: „Der Wolf gehört abgeknallt.“ Die Sprachregelung des Landes ist freilich eine andere: Voraussetzung für eine mit den EU-Bestimmungen konforme Entnahme schadensauffälliger Beutegreifer sei, dass Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Nutztieren ausgereizt sein müssen.

Schutzzäune welcher Art auch immer kann sich der Obergrichter Schafbauer Robert Hueber im extrem gelegenen Weidegebiet bei Spiss nicht vorstellen. „Der Arbeitsaufwand wäre jedenfalls enorm.“ Er glaube nicht, dass Herdenmanagement am Spisser Schafberg leistbar ist. Das gelte auch für die Anstellung eines Hirten. „Wenn wir mindestens 1000 Schafe hätten, sieht die Sache schon anders aus“, so Hueber. Im kommenden Jahr plane man eine Zusammenarbeit der Schafbauern aus Spiss, Pfunds und Fließ. „Wir prüfen, ob auf unseren Almen eine Art Wanderschäferei mit 1000 Tieren machbar ist.“ Womit ein Hirte, „den man aber auch erst finden muss“, leistbar wäre.

„Da passiert wieder einmal Steuergeld-Verschwendung“, sagte gestern der Obmann der Zammer Schafzüchter, Hermann Hammerl, zu Geislers angekündigter Herdenschutz-Förderaktion. „Herdenschutz ist nicht definiert. Wir wissen nicht, was wolfssicher ist. Es hat noch keiner offiziell gesagt, ob der Zaun 1,20 Meter oder nur einen Meter hoch sein muss.“