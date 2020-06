Junge Stars der Zillertaler Gemeinden fördern

„Ganz wichtig ist natürlich das Belohnungssystem“, erklärt der Schwendauer Bürgermeister Franz Hauser. Denn die Jugendlichen erhalten pro Lerneinheit einen so genannten „Ziller-Taler“. Diese Münze ist drei Euro wert und kann in fünf Geschäften der Region verwendet werden. „Sie können sich z. B. eine Jause im Lebensmittelgeschäft kaufen, im Jugendzentrum einlösen oder Schulsachen besorgen“, sagt Hauser. Mitmachen können alle Schüler der Gemeinden Schwendau, Hippach, Ramsau und Hainzenberg. „Das Lernen findet aber nicht in der Schule statt, sondern in unserem Haus der Gemeinden. Das soll gerade in den Ferien eine Unterstützung für die Kinder sein“, sagt der Hippacher Ortschef Gerhard Hundsbichler.